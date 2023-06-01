Полуголая Климова случайно засветила лишнее на горячем фото: внимание на бедра

Екатерина Климова является одной из тех российских актрис, которых обсуждают, что называется, без конца и края. И если кому-то из ее коллег в возрасте за 40 достается из-за их запущенного внешнего вида, морщин или лишнего веса, то 45-летнюю Климову хейтят за обратное.

Критики и сплетники не могут поверить, что в таком возрасте можно выглядеть столь восхитительно. Актриса будто научилась обманывать время и с годами не стареет, а молодеет.

На днях звезда выложила в соцсеть фото с пляжного отдыха и «засветила» кое-что лишнее, снова спровоцировав бурю обсуждений вокруг своей персоны. Поклонники уверены, что такой красоты Турция еще не видела. Оказалось, что у Климовой есть изрядных размеров татуировка на бедре. И не девчачья бабочка, а самый настоящий дракон.

Рассмотреть изображение поближе фанатам, к сожалению, не удалось. Но тот факт, что 45-летняя женщина носит большое «мужское» тату на весьма пикантном месте, не может не будоражить умы поклонников.