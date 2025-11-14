Получите, распишитесь: самурайская «Игра в кальмара» стартовала со 100% на RT — зрители залпом посмотрели 6 серий и требуют еще

Netflix ударил точно в цель самурайским мечом. Шестисерийный экшен «Последний выживший самурай», основанный на романах Сего Имамуры, ворвался на платформу с рейтингом в 100% на Rotten Tomatoes, и зрители уже начали делиться первыми впечатлениями. Спойлер: они хотят второй сезон. Срочно.

Сериал, действие которого разворачивается в Японии конца XIX века, смешивает историческую драму с жанром сурвайвл-гейма. Представьте себе: эпоха Мэйдзи, самураи на грани вымирания, и смертельный турнир за приз в 100 миллиардов йен, а живым до Токио должен добраться только один.

Звучит как «Игра в кальмара» и «Сегун» в одном флаконе, и об этом сравнении говорили еще до премьеры. Здесь есть исторический контекст, реальная культурная драма и визуал в духе аниме с хлесткими ударами и сочными боями.

Оказалось чем-то большим

Первые отзывы на IMDb говорят, что зрители не ждали чего-то глубого от сериала. Многим казалось, что это будет просто эффектный махач: включил, посмотрел, забыл. Но у сериала оказывается есть амбиции: внутренняя борьба героев, столкновение традиций и прогресса, разложение чести. Один из зрителей пишет:

Я ожидал увидеть какое-нибудь банальное боевое шоу, где я мог бы просто отключить мозг и наслаждаться. Но это нечто большее.

Единственный минус, который упоминают большинство рецензентов — всего шесть серий. Слишком мало, чтобы раскрыть всех героев, хотя потенциал очевиден. Некоторым сюжетным линиям просто не хватило воздуха. Нужен второй сезон!

Есть много персонажей и сюжетных линий, которые были бы лучше раскрыты в более длинном сезоне. В каждой серии достаточно экшена и драмы, чтобы увлечь любого поклонника боевиков.

Смертельная игра

Одно из самых цепляющих решений шоу — механика турнира. Простой, но жесткий принцип: чтобы пройти через одни из семи ворот, нужно принести определенное количество бирок (их собирают с мертвых). Значит, без убийств путь в Токио закрыт.

На первых воротах достаточно одной бирки. На следующих — больше. И чем дальше, тем кровавее. Эта игровая структура задает мощный темп и превращает каждый эпизод в мини-битву за выживание по самурайским понятиям. Операторская работа и постановка боев тоже выше всяких похвал.

Пока неясно, будет ли второй сезон, но учитывая реакцию — Netflix явно не останется без давления со стороны фанатов. В конце концов, турнир можно провести еще раз и еще раз. Желающие поучаствовать всегда находятся.

