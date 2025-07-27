«Получился очень смешным»: единственную экранизацию, которую Стивен Кинг назвал забавной, зрители не сразу поняли

Стивен Кинг — человек, который точно не жалеет ни похвалы, ни критики, когда дело касается фильмов по его книгам. Однажды он открыто признался, что «Сияние» Стэнли Кубрика ему решительно не нравится, зато экранизацию «Мизери» он считает гениальной. Но есть в его списке одна лента, которую он охарактеризовал совсем неожиданно — «очень смешной».

«Калейдоскоп ужасов»: хоррор, от которого почему-то хочется смеяться

Речь о фильме «Калейдоскоп ужасов», который вышел в 1982 году. Постановкой занимался Джордж Ромеро — тот самый, что изобрёл жанр фильмов про зомби, а Кинг не просто отдал ему сюжет, но и сам написал сценарий, снялся в одной из новелл и даже устроил дебют на экране своему сыну Джо. Уже тогда было ясно, что проект получился семейный и по-хорошему безбашенный.

Сама структура фильма — это альманах из пяти коротких историй в стиле старых комиксов EC, которые Кинг читал в детстве. Тут есть и жуткий мохнатый монстр, и ожившие мертвецы, и тараканы в пугающих количествах. И всё это не просто пугает — оно делает это с тонкой иронией.

Сам Кинг в интервью так и сказал: «Моя идея заключалась в том, чтобы зрители смеялись и кричали одновременно. Ну, или почти одновременно». Он воспринимал фильм как весёлый аттракцион ужаса — немного карикатурный, немного старомодный, но оттого и обаятельный.

Не совсем хоррор, не совсем комедия, но точно — классика

На момент выхода фильм вызвал смешанные чувства у критиков. Кто-то посчитал, что ужасы слишком наивные, кто-то жаловался на чрезмерную театральность. Но прошло время, и «Калейдоскоп ужасов» стали считать культовым. Сегодня его называют классикой жанра «хоррор-комикса», а стиль, заданный Кингом и Ромеро, продолжают подражать и спустя 40 лет.

Пожалуй, это единственная экранизация, о которой сам писатель отзывался как о «весёлой» — без оговорок и скрытых упрёков. И если вы ещё не смотрели «Калейдоскоп ужасов», знайте: это тот случай, когда Стивен Кинг разрешает вам не бояться по-настоящему, а просто получать удовольствие.

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