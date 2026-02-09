Получили «Эмми», но не признание в России: нашел 3 крутых детектива, от которых русский зритель зря воротит нос

В подборке есть даже подростковый «скрытый бриллиант».

Пока одни сериалы собирают в России миллионы просмотров и обсуждений, другие, отмеченные главными мировыми наградами, остаются в тени. Представляем три бриллианта жанра, которые собрали «Эмми» и даже «Золотые глобусы», но на российских агрегаторах у них всех меньше 10 000 оценок.

1. «Схватка» (Damages, 2007–2012) – 7.7 на КП/8.1 на IMDb

Юридический триллер, который переписал правила жанра. Молодая адвокат Эллен (Роуз Бирн) попадает в команду к беспринципной и гениальной Пэтти Хьюз (Гленн Клоуз).

Это не про залы суда – это про интриги, шантаж и холодную войну между двумя женщинами, где каждая серия как шахматная партия.

2. «Тайны миллиардера» (The Jinx, 2015) – 7.9/8.6

Документальный детектив-сенсация от HBO. Расследование о миллиардере Роберте Дерсте, подозреваемом в серии убийств, заканчивается самым шокирующим признанием в истории true-crime.

Сериал мало того, что получил «Эмми», но и, фактически, помог арестовать героя. Это шедевр монтажа и психологического анализа, но для широкого русского зрителя он так и остался нишевой историей «про какого-то американца».

3. «Домой засветло» (Home Before Dark, 2020–2021) – 7.0/7.4

Детективная драма, вдохновленная историей юной журналистки. Девочка-подросток переезжает в маленький городок и начинает расследовать старую тайну исчезновения, о которой молчат все, включая ее отца.

Сериал получил «Эмми» за лучший кастинг и покорил критиков теплой, но напряженной атмосферой, где дети оказываются упорнее и проницательнее взрослых.