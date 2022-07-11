Получила плевок в лицо и едва не упала за борт: откровения Жасмин вызвали оторопь

Певица Жасмин раскрыла подробности своей работы телеведущей. Знаменитость стала лицом программы «У-Дачный чарт».

По словам артистки, новый опыт показался ей весьма интересным и захватывающим. Однако работа оказалась сопряжена с многочисленными рисками. Так, например, во время съемок она едва не утонула, ведь сидела на борту катера, который резко тронулся, поэтому знаменитость чуть не упала за борт. Не смогла наладить общение Жасмин и с животными, которые пытались испортить ей рабочий день, несмотря на все ее дружелюбие.

«Кормила альпаков. Один из них, которого звали Андрей, решил в конце концов плюнуть мне в лицо», — рассказывает артистка в беседе с порталом Womanhit .

Однако при этом певица не скрывает, что с удовольствием вновь поучаствует в подобных съемках и не боится вновь пережить те же сложности.