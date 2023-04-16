Получила красоту по наследству: только взгляните на внучку Светланы Светличной (фото)

Светлана Светличная стала первой красавицей советского кино. Ее роковой и раскрепощенный образ в «Бриллиантовой руке» уже давно стал классикой. Оказывается, у актрисы есть внучка, которая унаследовала от бабушки эффектную внешность.

Мария Ивашова — дочь Алексея, старшего сына Светличной и актера Владимира Ивашова. Многие отмечают, что девушка очень похожа на свою звездную бабушку. Мария унаследовала ее роскошные волосы, «колдовские» зеленые глаза и мягкие черты лица. Однако она не пользуется «подарком» от Светличной и скрывает свою красоту.

Внучка актрисы предпочитает свободный стиль одежды. Также Мария почти не красится и не носит распущенные волосы. Однажды Светлана Афанасьевна привела внучку на «Модный приговор», чтобы та, наконец, рассталась со спортивным стилем.

Долгие годы у Ивашовой и ее бабушки были плохие отношения. Светличная не могла принять выбор сына, когда он женился на матери Марии. Из-за этого актриса не общалась и с внучкой. Но с годами ситуация немного улучшилась.