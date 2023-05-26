Получила, что хотела, и высмеяла: Кобзона на всю страну унизила женщина

Иосиф Кобзон был артистом первой величины. Однако не всех деятелей культуры певец приводил в восторг. Так, однажды Иосиф Давыдович вынес унижение от одной известной женщины.

Режиссер Татьяна Лиознова, снявшая «Семнадцать мгновений весны», долго искала исполнителя песни «Не думай о секундах свысока». Она прослушивала аудиозапись Муслима Магомаева, но его версия казалась ей недостаточно проникновенной. Тогда Лиознова попросила Кобзона исполнить композицию, но неузнаваемым голосом. Режиссер хотела, чтобы песня была спета как бы от имени самого Штирлица.

«Мне не нужен Кобзон», — категорично заявила она.

Артиста это требование обидело, и он отказался от сотрудничества. Татьяна Михайловна прослушивала других певцов, среди которых были Лев Лещенко и Валерий Ободзинский, но тщетно. В итоге она снова обратилась к Кобзону, и тот выполнил ее просьбу. Татьяна Михайловна получила желаемое — его голос действительно звучал неузнаваемо.

Хоть певец и сделал все как надо, Лиознова даже не упомянула его в титрах, ведь ей был нужен не Кобзон, а голос якобы поющего Штирлица. Так режиссер унизила народного артиста на всю страну.