Получил удар в спину: Баталов повторил печальную судьбу своего киногероя

Звезда фильма «Москва слезам не верит» Алексей Баталов, который сыграл в культовой картине Владимира Меньшова любовный интерес героини Веры Алентовой, рассказал, что много лет назад он стал жертвой мошенников. Доверчивый актер столкнулся с неожиданной подлостью со стороны своего соседа по даче, в результате чего Баталов потерял часть своего земельного участка.

В 2000-х Баталов, не глядя, подписал документ, который ему подсунул его сосед по участку Вадим Эльгарт. Оказалось, что подпись актера на акте размежевания земли позволила Эльгарту стать владельцем двух соток, которые принадлежали Баталову.

«С помощью этой бумажки Эльгарт получил две сотки моей земли, а затем подарил своей дочери, которая давно живет в Америке», — рассказывал актер в интервью изданию «7 Дней» .

Алексей долго сожалел, что не вчитался в текст документов, которые ему дали на подпись, а после участвовал в затяжном конфликте с соседями. Он добавил, что таким образом повторил печальную судьбу своего героя из фильма «Дело Румянцева», где его персонаж становится жертвой преступной схемы.