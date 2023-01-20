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«Получаются большие деньги»: какую пенсию получает Юрий Куклачев

20 января 2023 14:15
«Получаются большие деньги»: какую пенсию получает Юрий Куклачев

Знаменитость рассказал всю правду о своем благосостоянии.

Юрий Куклачев долгие годы считается одним из самых востребованных артистов России. На концерты в его Театр кошек приходят тысячи зрителей, однако успех и слава не позволяют ему не думать о деньгах.

Как признался сам артист, он получает пенсию в 45 тысяч рублей. Такая сумма складывается из-за начислений в связи со званием «Народного артиста». Зарплата же у него значительно больше — около 120 тысяч рублей. Однако этой суммы едва хватает Куклачеву и его супруге из-за больших расходов, ведь ему необходимо заплатить за несколько квартир и, например, оплатить бензин и купить продукты на всю семью.

«Получаются большие деньги», — однажды признался артист в программе «Секрет на миллион».

При этом знаменитость не скрывает, что он старается обеспечивать не только супругу Елену, но и двоих своих детей, дочь Екатерину и сына Владимира.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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