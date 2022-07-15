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Получала от Шнурова копейки: экс-солистка не стала молчать о гонорарах «Ленинграда»

15 июля 2022 14:08
Получала от Шнурова копейки: экс-солистка не стала молчать о гонорарах «Ленинграда»

Алиса Вокс уверена, что в коллективе ей недоплачивали.

Алиса Вокс была солисткой группы «Ленинград» с 2012 по 2016 годы. Песни, которые исполняла певица, становились хитами благодаря ее ярким образам и сильному вокалу. Но затем она приняла внезапное для многих поклонников решение и начала сольную карьеру. Фанаты группы отмечали, что такой поступок девушки стал ошибкой, ведь после ухода из группы она уже не может похвастаться прежней популярностью. А некоторые предполагали, что и финансово певица ощутила потери.

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Но, по словам Алисы, за прошедшие 6 лет она, напротив, стала намного успешнее в коммерческом плане. В беседе с порталом NEWS певица раскрыла все карты о своей работе в «Ленинграде». Оказалось, что она получала от Шнурова копейки. От общей суммы гонорара на счет Алисе поступало меньше 1%. Тем не менее она смогла приобрести иномарку Mercedes за 1,4 млн рублей и небольшую однокомнатную квартиру. Жилье обошлось ей в 3,4 млн рублей, на которые она оформляла рассрочку. Все заработанные средства Вокс тратила на погашение займа.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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