Получала не больше всех: правда о заработках Хюррем в гареме повергнет любого в шок

Самый щедрый гонорар был отнюдь не у нее.

Обитательницы гарема султана Сулеймана были на полном обеспечении падишаха, но при этом им платили жалование.

Девушки в гареме получили зарплату с первого дня пребывания во дворце султана. За уборку платили шесть акче в день, а в должности калфы – администратора – дамы зарабатывали от 140 до 250 акче (это около 750 долларов).

Но совсем другая жизнь была у фавориток султана.

Барышни жили в отдельных комнатах и получили от 1000 акче в день. Главной женщине Сулеймана – Хюррем – платили около 2000 акче в день, что в переводе на рубли около 460 тысяч. Также были дополнительные выплаты за управление гаремом и личные подарки от повелителя.

Но в два раза больше Хюррем получала Валиде – целых 4000 акче. Сразу видно, как султан ценил свою мать.