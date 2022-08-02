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Получал деньги и молчал: сколько Лобода заплатила солисту Rammstein за фейковый роман

2 августа 2022 14:05
Получал деньги и молчал: сколько Лобода заплатила солисту Rammstein за фейковый роман

История любви оказалась ложью.

Тилль Линдеманн получал 150 тысяч долларов за каждую публичную встречу со Светланой Лободой. Певице удавалось в течение нескольких лет подогревать слухи о романе с музыкантом.

Впервые о связи лидера Rammstein и Лободы заговорили чуть больше четырех лет назад, а когда певица родила свою вторую дочь, все были уверены, что отец ребенка — именно Линдеманн. Сама исполнительница никак не опровергала слухи и называла в беседе со СМИ наследницу Тильдой, чем подогревала многочисленные домыслы. Как оказалось, вся история отношений артистов полностью была PR-романом, а за каждую встречу немецкий музыкант получал значительный гонорар. При этом первое время артист не понимал, почему поклонники активно обсуждают его связь с певицей, а после смирился с ситуацией.

«Он получал гонорар и обо всем молчал», — рассказывает продюсер Кирилл Чибисов в беседе с порталом Prozvezd.info.

Отметим, что не так давно вскрылась и другой обман Лободы. Из публикации исполнительницы стало известно, что на самом деле дочь исполнительницы зовут Тильда-Матильда.

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Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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