Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Получается, это фантастика»: Иван Ургант нашел главный ляп нового «Простоквашино» – реальный Дядя Федор поступил бы иначе

«Получается, это фантастика»: Иван Ургант нашел главный ляп нового «Простоквашино» – реальный Дядя Федор поступил бы иначе

21 января 2026 18:36
«Получается, это фантастика»: Иван Ургант нашел главный ляп нового «Простоквашино» – реальный Дядя Федор поступил бы иначе

Дети-зрители с шоуменом согласны.

«Простоквашино» с Павлом Прилучным и Лизой Моряк заслуженно собрал в прокате уже больше 2,2 миллиардов рублей. Сарик Андреасяна сделал не покадровый ремейк советской классики, а подал сюжет слегка «по-своему» – и это не только привлекло зрителей, но и создало одну нестыковку, с которой внезапно не может смириться… Иван Ургант.

Телеведущий в своем блоге «Взгляд Снизу» пообщался с самыми честными и беспристрастными зрителями новинки о Дяде Федоре – с детьми-дошколятами, и выяснил: они от фильма в искреннем восторге. Ребятам даже понравились буквально все персонажи!

Только вот один логический ляп покоя звезде Первого канала не дает.

«Получается, это фантастика»: Иван Ургант нашел главный ляп нового «Простоквашино» – реальный Дядя Федор поступил бы иначе

«Если бы я предложил тебе такой выбор: ты можешь поехать в Сочи – уникальное место, заповедный край, где море, вкусная еда. Или поехать в деревню с собакой и кошкой. Ты бы что выбрала?», – поинтересовался шоумен у своей юной собеседницы.

И девочка над ответом даже не раздумывала: Сочи!

«Ну конечно! Получается, это фантастический фильм», – подытожил Ургант, как бы намекая: ни один ребенок в такой ситуации не выбрал бы непонятно какую деревню вместо безопасной и увлекательной поездки на море с родителями.

Ну а животных в наше время можно отдать на передержку на время отпуска.

«Получается, это фантастика»: Иван Ургант нашел главный ляп нового «Простоквашино» – реальный Дядя Федор поступил бы иначе

В оригинальном мультфильме, напомним, родители Дяди Федора никуда не уезжали – и он сам поехал в Простоквашино, когда ему не позволили оставить кота. Мальчику, по сути, не оставили выбора. А вот у Дяди Федора из нового хита Андреасяна выбор был.

Ранее мы писали: «Оральная агрессия» и разговоры о важном: «Чебурашка 2», «Простоквашино» или «Буратино»? Угадайте сказку по цитате оттуда (тест с подвохом)

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, кадр из фильма «Простоквашино» (2026)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Туча по небу идет, Пушкин сказку украдет: оказывается, «Царя Салтана» придумал не писатель Туча по небу идет, Пушкин сказку украдет: оказывается, «Царя Салтана» придумал не писатель Читать дальше 18 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения Читать дальше 18 февраля 2026
Почему советскую «Сказку о царе Салтане» хочется пересматривать и спустя 60 лет — есть одна сцена, от которой до сих пор мурашки Почему советскую «Сказку о царе Салтане» хочется пересматривать и спустя 60 лет — есть одна сцена, от которой до сих пор мурашки Читать дальше 18 февраля 2026
«Мне казалось, это даже ребенок знает»: зрители пересмотрели 4-й сезон «Первого отдела» и наткнулись на глупый ляп «Мне казалось, это даже ребенок знает»: зрители пересмотрели 4-й сезон «Первого отдела» и наткнулись на глупый ляп Читать дальше 18 февраля 2026
Детям посмеяться, взрослым погрустить: вы едва ли поняли «Сказку о царе Салтане» – разбираем скрытые смыслы шедевра Пушкина Детям посмеяться, взрослым погрустить: вы едва ли поняли «Сказку о царе Салтане» – разбираем скрытые смыслы шедевра Пушкина Читать дальше 18 февраля 2026
«Сказка о царе Салтане» уже побила рекорд «Льда 2»: до «Чебурашки» еще как на фанере до Парижа «Сказка о царе Салтане» уже побила рекорд «Льда 2»: до «Чебурашки» еще как на фанере до Парижа Читать дальше 18 февраля 2026
Лебедь, рак и Моряк: чем «Салтан» Андреасяна отличается от советского мульта и сказки Пушкина Лебедь, рак и Моряк: чем «Салтан» Андреасяна отличается от советского мульта и сказки Пушкина Читать дальше 17 февраля 2026
Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся Читать дальше 17 февраля 2026
«Холопу 3» уже прочат кассовый успех — и премьера не за горами: на этот раз героев ждет Османская империя «Холопу 3» уже прочат кассовый успех — и премьера не за горами: на этот раз героев ждет Османская империя Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше