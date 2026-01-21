«Получается, это фантастика»: Иван Ургант нашел главный ляп нового «Простоквашино» – реальный Дядя Федор поступил бы иначе

«Простоквашино» с Павлом Прилучным и Лизой Моряк заслуженно собрал в прокате уже больше 2,2 миллиардов рублей. Сарик Андреасяна сделал не покадровый ремейк советской классики, а подал сюжет слегка «по-своему» – и это не только привлекло зрителей, но и создало одну нестыковку, с которой внезапно не может смириться… Иван Ургант.

Телеведущий в своем блоге «Взгляд Снизу» пообщался с самыми честными и беспристрастными зрителями новинки о Дяде Федоре – с детьми-дошколятами, и выяснил: они от фильма в искреннем восторге. Ребятам даже понравились буквально все персонажи!

Только вот один логический ляп покоя звезде Первого канала не дает.

«Если бы я предложил тебе такой выбор: ты можешь поехать в Сочи – уникальное место, заповедный край, где море, вкусная еда. Или поехать в деревню с собакой и кошкой. Ты бы что выбрала?», – поинтересовался шоумен у своей юной собеседницы.

И девочка над ответом даже не раздумывала: Сочи!

«Ну конечно! Получается, это фантастический фильм», – подытожил Ургант, как бы намекая: ни один ребенок в такой ситуации не выбрал бы непонятно какую деревню вместо безопасной и увлекательной поездки на море с родителями.

Ну а животных в наше время можно отдать на передержку на время отпуска.

В оригинальном мультфильме, напомним, родители Дяди Федора никуда не уезжали – и он сам поехал в Простоквашино, когда ему не позволили оставить кота. Мальчику, по сути, не оставили выбора. А вот у Дяди Федора из нового хита Андреасяна выбор был.

Ранее мы писали: «Оральная агрессия» и разговоры о важном: «Чебурашка 2», «Простоквашино» или «Буратино»? Угадайте сказку по цитате оттуда (тест с подвохом)