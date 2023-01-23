Получает больше всего энергии космоса: назван самый мощный знак Зодиака

Внутренняя сила этого знака обусловлена не только характером, но и вмешательством звезд.

Астрологи убеждены: небесные светила оказывают влияние не только на личностные качества человека, но и на все сферы его жизни. Успех, амбициозность, умение преодолевать трудности - все эти качества, от природы заложенные в человеке, многократно усиливаются благодаря воздействию звезд. Специалисты в области астрологии назвали один-единственный знак зодиака, который получает больше всего космической энергии и преуспевает в жизни. Рассказываем, кто же этот счастливчик.

Овен

Люди, рожденные под знаком Овна, являются подопечными сразу трех мощных небесных тел - Солнца, Плутона и Марса. Их влияние сказывается на характере и энергетике этого знака. Овны с самого рождения наделены такими качествами, как твердый дух, воля к победе, стремление к лидерству. Они всегда хотят быть первыми - и в детстве песочнице, и во взрослой жизни в бизнесе.

Представителям огненной стихии легко и быстро удается завоевать расположение окружающих.

Они харизматичны, открыты, талантливы, и, что немаловажно, привлекательны внешне. Прекрасные ораторские способности Овна позволяют ему убедить в своей правоте кого угодно, и врожденное дружелюбие помогает установить личные и рабочие связи. Солнечные и вдохновленные, они притягивают к себе людей.

Потенциал этого знака поистине огромен.

Ему одинаково хорошо удается реализовать себя в самых разных сферах, будь то спорт, общественная деятельность, творчество. Больше всего, конечно, Овнам по нраву профессии, в которых нужно быть на виду и общаться с людьми - например, артист, телеведущий, журналист. В этих направлениях деятельности они достигают настоящих высот.

Правда, порой энергетика Овна может просто зашкаливать - и вот тут-то из плюса дар вселенной превращается в минус. Уроженцы этого знака могут быть очень вспыльчивыми, агрессивными, грубыми.

Однако необходимо отметить, что эти недостатки компенсируются легким нравом Овна.

Он может покричать, потопать ногами, хлопнуть дверью, но вскоре отойдет и продолжит общение как ни в чем не бывало. Главное - быть готовым к таким “американским горкам”.

Кроме того, к числу самых сильных знаков в гороскопе относятся Телец, Скорпион и Водолей. Люди, рожденные под этими созвездиями, также обладают независимым характером и мощной энергетикой, хотя и несколько уступают в этом Овну.