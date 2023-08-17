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Простым людям можно лишь мечтать: рассекречен размер американской пенсии Успенской

17 августа 2023 14:00
Простым людям можно лишь мечтать: рассекречен размер американской пенсии Успенской

Сумма крупная по российским меркам.

Сейчас карьера Любови Успенской неразрывно связана с Россией. Но так было далеко не всегда. Еще в 1979 году певица улетела в Америку, чтобы заработать там состояние. Прожив несколько лет в США, Успенская получила гражданство страны и все полагающиеся с этим документом льготы.

Как оказалось, пользуется она ими до сих пор. Успенская в интервью признавалась, что у нее даже нет российского паспорта, а потому она не претендует на пенсию. Не может певица рассчитывать и на надбавки за звания, так как не является ни заслуженной, ни народной артисткой. Но, как говорят юристы, совсем без выплат звезда все равно не осталась.

Адвокат Андрей Алешкин в беседе с «Комсомольской правдой» заявил, что как гражданка США певица регулярно получает американскую пенсию. Она куда выгоднее российской. Минимальный размер подобных выплат в Америке составляет от 1500 долларов, что по нынешнему курсу почти 150 тысяч рублей. Поэтому вполне логично, что менять ее на местные выплаты из бюджета Успенская не спешит.

Фото: Legion-Media, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Globallookpress.com
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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