Полтора килограмма силикона: что не так с культовым купальником Памелы Андерсон (фото)

Жизнь Памелы Андерсон с юности была наполнена яркими событиями и громкими скандалами. Именно поэтому американские продюсеры решили экранизировать ее историю.

Сюжет сериала «Пэм и Томми» строится вокруг отношений роковой красавицы и эпатажного барабанщика группы Mötley Crüe, который часто творил безумства. Главные роли в проекте достались Лили Джеймс и Себастиану Стэну. Актеры отлично справились со своей задачей и максимально точно изобразили роман скандальной парочки.

Но кроме таланта артистов стоит отметить и работу костюмеров. Они выбились из сил в процессе создания легендарного красного купальника блондинки из сериала «Спасатели Малибу». Однако помимо подбора точного цвета перед ними стояла еще одна важная цель. Профессионалам необходимо было придумать наряд, который смотрелся бы на Лили Джеймс точно так же, как и на Памеле Андерсон. Для этого мастера пошли на обман и изготовили силиконовые накладки весом 1,5 кг. Благодаря им фигура актрисы заметно преобразилась и стала выглядеть гораздо сексуальнее.