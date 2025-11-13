Уилла Грэма оставил на десерт: скольких людей убил Ганнибал Миккельсена в сериале? Злодей Хопкинса на его фоне – маньяк-новичок

Мадс Миккельсен в «Ганнибале» убивал так изящно, что даже трупы выглядели как арт-объекты. За три сезона его доктор Лектер отправил на тот свет 45 человек – и это без учёта тех, кого он довёл до гибели чужими руками.

Энтони Хопкинс, при всём уважении, нервно потягивает «Кьянти» в стороне: его кинематографический счётчик убийств в два раза меньше.

Что в сериале?

В первом сезоне Ганнибал раскрылся по полной – 19 жертв, включая копию убийств Гаррета Хоббса и целую серию «ужинов с друзьями», где меню было не для слабонервных.

Он убивал с хирургической точностью, как будто готовил музыкальную партитуру. В «Sorbet» он буквально накрыл стол из своих пациентов – Эндрю Колдуэлла, Мишель Вокалсон, Даррелла Леджервуда и Кристофера Ворда.

А в «Fromage» избавился от навязчивого клиента Фрэнклина и даже от другого маньяка – Тобиаса Баджа.

Второй сезон добавил ещё 17 трупов – и немало личной драмы. Ганнибал расправился с судьёй, не пожелавшим помочь Уиллу Грэму, с любимицей зрителей Беверли Кэтц, а также с коллегами-маньяками и даже парой агентов ФБР.

Пик сезона – финал, где он попытался убить почти всех, кто знал его истинное лицо. Получился кровавый ужин из друзей и врагов вперемешку.

В третьем сезоне, уже частично за решёткой, Лектер немного сбавил темп – всего девять подтверждённых убийств. Но качество не пострадало: дубликаты личностей, кражи жизней, итальянская эстетика.

Среди жертв – профессор Фелл и его жена, детектив Пацци (тот самый «выпотрошенный через окно»), а также Фрэнсис Долархайд, которого Ганнибал убивает вместе с Уиллом в финале.

Если сложить всё – 45 прямых жертв. А если добавить тех, кого он довёл до смерти косвенно (например, заставив одного психопата покончить с собой, а другого убить за него) – счёт переваливает за шестьдесят.

Ни один другой Лектер не подходил к каннибализму с такой философией вкуса и дизайна.

А как в кино?

В фильмах Хопкинса картина куда скромнее: около 30 убийств, включая офицеров Пембри и Бойла, полицейского Пацци и несчастного Пола Крендлера, которого доктор угощает самим собой.

Но киношный Лектер был скорее символом ужаса, тогда как сериал превратил каннибализм в изысканную, но кошмарную форму искусства.

Ганнибал Миккельсена – эстет, гурман и хищник в одном лице. Он убивает не ради крови, а ради гармонии. И если считать тела, то это самый плодовитый Лектер всех времён: более полусотни смертей.

