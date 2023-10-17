Польских попыталась сбежать, когда увидела себя в этом фильме: в СССР его обожали

Драма «Дикая собака Динго» стала дебютом для молодой Галины Польских. Картина Юлия Карасика была признана не только у себя на родине, но и за границей, завоевав множество международных наград. Однако сама Польских, как оказалось, не была в восторге от своей работы.

Дело в том, что артистка смогла увидеть эпизоды со своим участием еще до премьеры ленты. Во время съемок она уговорила помощника-киномеханика тайно пропустить ее в монтажную комнату, где Карасик занимался материалом. И увиденное так ей не понравилось, что она решила навсегда оставить кинокарьеру и сбежать со съемочной площадки.

Польских уже стояла на станции с чемоданом, когда ее поймали помощники режиссера. До конца съемок она находилась под пристальным наблюдением, а после триумфа картины изменила свое отношение. С тех пор Польских активно снималась, став одной из главных звезд советского экрана.