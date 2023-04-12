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Киноафиша Статьи Польских очень повезло: ахнете, узнав, кто должен был играть Алену в фильме «Я шагаю по Москве»

Польских очень повезло: ахнете, узнав, кто должен был играть Алену в фильме «Я шагаю по Москве»

12 апреля 2023 15:15
Польских очень повезло: ахнете, узнав, кто должен был играть Алену в фильме «Я шагаю по Москве»

Любимая миллионами картина могла выглядеть совсем по-другому.

Одной из первых работ Галины Польских в кино стала лирическая комедия Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». В знаменитой ленте она исполнила роль продавщицы Алены, влюбив в себя многих зрителей. При этом создатели картины далеко не сразу утвердили ее на главную роль.

Как оказалось, не только Польских претендовала работать с Данелией. Алену собиралась сыграть Наталья Селезнева, которая в то время уже снялась в трех фильмах и которой было лишь 18 лет. На счету Польских было на один фильм больше, но она успела зарекомендовать себя главной ролью в ленте «Дикая собака динго».

Создатели картины долго выбирали между артистками, но в итоге остановились на 24-летней Польских и не ошиблись с выбором. Роль в картине «Я шагаю по Москве» принесла актрисе всесоюзную славу, а Селезнева уже через два года снялась в комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», что также стало для нее карьерным успехом. Польских очень повезло: ахнете, узнав, кто должен был играть Алену в фильме «Я шагаю по Москве»

Фото: Global Look Press, кадр из фильма «Я шагаю по Москве» (1964), Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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