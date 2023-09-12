Положение хуже некуда: над близкими Заворотнюк сгущаются тучи

В СМИ не раз писали о бедственном положении Анастасии Заворотнюк. Яблоко от яблони недалеко падает — серьезные проблемы нажила себе и дочь онкобольной актрисы.

Несколько месяцев назад появилась информация о том, что «моя прекрасная няня» имеет долг перед налоговой службой в размере 170 тысяч рублей. Знаменитость не спешила гасить задолженность и подкинула работы судебным приставам. На ту же скользкую дорожку встала и Анна Заворотнюк.

Telegram-канал «Светский хроник» сообщает, что известный банк подал на модель в суд. Ответчик требует со светской львицы сумму в 85 тысяч рублей. Откуда взялся этот долг, остается только гадать. Ясно одно: финансы бизнесвумен поют романсы.

В свое время блогер лелеяла мечту о собственном бутике одежды в Москве. На его торжественное открытие со всей столицы собралось два человека, но это не самое страшное. Бизнес прогорел и принес предпринимательнице одни убытки. По всей видимости, положение Заворотнюк-младшей хуже некуда.