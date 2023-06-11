Положение бедственное: Мондезиру Свет-Амуру из «Дома-2» не позавидуешь

Мондезир Свет-Амур стал ярким и одним из самых любимых участников реалити-шоу «Дом-2». Красавец с экзотической внешностью и любвеобильным характером приглянулся зрительницам проекта, несмотря на его любовь к громким скандалам.

Однако на телестройке молодому человеку все же удалось создать крепкие отношения. Счастливицей стала Юлия Ефременкова, которая на фоне статного и высокого африканца смотрелась очень миниатюрно. Отношения пары продолжались четыре года, и за это время влюбленные успели стать родителями. Впрочем, вскоре после появления близнецов бывшие участника реалити-шоу расстались.

В соцсетях Ефременкова рассказала, что отец ее детей находится в бедственном положении. Незадолго до разрыва молодой человек без зазрения совести взял деньги у бабушки Юлии. А теперь он хочет вернуться в семью и старается задобрить возлюбленную подарками. Мондезир отправляет красавице цветы и мягкие игрушки, но пока делает это через курьеров.