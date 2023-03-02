«Полосатый рейс» в советской квартире: от жуткой выходки Высоцкого мурашки по коже

Многие люди души не чают в экзотических животных. Однако эта любовь к диким зверям способна привести к трагическим последствиям. Подтверждение тому — печальная история семьи Берберовых, которые устроили в своей квартире настоящий «Полосатый рейс».

Глава семейства Лев Львович всегда питал особую любовь к хищным животным. Какое-то время в их квартире жила волчица, а потом семья завела львенка, которого назвали Кингом. Он вырос ласковым зверем, обожавшим общаться с людьми. Он даже стал кинозвездой — Кинг снялся в эпизоде комедии «Невероятные приключения итальянцев в России». Однако вскоре после съемок со львом произошло несчастье. Кинг напал на молодого человека на улице и поцарапал его затылок. Свидетелем этого стал милиционер, который тут же застрелил Кинга.

Берберовы были безутешны. Чтобы как-то их успокоить, сочувствующие во главе с самим Владимиром Высоцким подарили семье другого львенка. Его тоже назвали Кингом, но он оказался полной противоположностью своего тезки. Он не ластился к людям и часто проявлял агрессию. Когда зверь вырос, то стал неуправляемым. К этому моменту глава семейства скончался, и его жене Нине приходилось справляться одной. В тот роковой день Кинг убил ее сына прямо у нее на глазах, а сама она еле спасла свою жизнь. Соседи успели вызвать милиционеров, которые застрелили зверя. Если бы не тот злосчастный подарок от Высоцкого, то этой трагедии не произошло бы.