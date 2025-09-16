«Полосатый рейс» спас Куросаву от позора: съемки легендарного «Дерсу Узала» едва не закончились трагедией — за такое «Оскар» бы не дали

5 января 1976-го на экраны вышел «Дерсу Узала» — фильм, который принёс Акире Куросаве «Оскар» и фактически вернул его из творческого небытия. Но у этой медали была и обратная сторона — съёмки то и дело превращались в испытание на выносливость. Причем не только для людей.

Куросава мечтал показать русскую тайгу ещё в 50-х, но в итоге добрался туда только после провала своего «Под стук трамвайных колёс» и разрыва с Голливудом.

На «Мосфильме» японскому мэтру дали зелёный свет — правда, вместе с гостиницей от военных, пайками из части и обязательным сотрудником КГБ на площадке. Настоящая «атмосфера доверия».

Но самая скандальная история связана не с «силовиками», а со сценой встречи с тигром.

Местные охотники притащили в проект ручного зверя по кличке Артём, который совсем не годился для кино. Во время работы над одной из сцен был выкопан и залит водой большой ров. По задумке, тигр должен подойти к краю и остановиться — охотники твердили: «В воду он не пойдёт». Как бы не так.

На съёмках тигр с разбега сиганул в ров и поплыл прямо к актёрам. Съемочная группа в ужасе бросились спасать тонущего зверя, после чего артисты заявили режиссеру «Дерсу Узала»: такого издевательства они больше не потерпят.

Пришлось импровизировать. Сцену досняли в павильоне, а тигра «одолжили» у коллег с «Полосатого рейса». Так советская кинокомедия спасла японского классика от позора и срыва съемок.

Куросава, впрочем, к произошедшему подошел с иронией: Соломину на день рождения он отправил портрет тигра, который нарисовал сам.

Ранее мы писали: «В состоянии шока»: если бы не этот культовый военный фильм, «Шрэк» стал бы совсем другим — помогла даже «повесточка»