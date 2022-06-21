Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Полон решимости»: принц Уильям готов пойти по стопам принцессы Дианы

«Полон решимости»: принц Уильям готов пойти по стопам принцессы Дианы

21 июня 2022 15:45
«Полон решимости»: принц Уильям готов пойти по стопам принцессы Дианы

Он собирается показать наследникам приюты для бездомных, которые сам видел в детстве.

Принц Уильям собирается использовать в воспитании троих детей те же методы, что практиковала его мать, принцесса Диана. Она запомнилась британцам, как королевская особа, уделяющая огромное внимание подданным, нуждающимся в помощи. Диана посещала приюты для бездомных, больницы, детские дома, занималась волонтерством. А когда ее сыновья подросли, она начала брать мальчиков с собой в подобные поездки. Более того, подростком Уильям целую ночь провел на улице, так как хотел понять, что чувствуют бездомные люди.

Принц Уильям на днях признался, что до сих пор помнит свои впечатления. По его словам, очень важно не замалчивать проблему, а наглядно ее показать. После того, как это сделала Диана, в обществе начали происходить изменения, считает Уильям. В Британии появились благотворительные организации, чья работа направлена на помощь людям в нужде. Именно поэтому он готов пойти по стопам принцессы и посетить один из приютов вместе со своими детьми.

«Полон решимости пролить свет на проблему», — цитирует слова Уильяма издание People.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Related video