«Полон решимости»: принц Уильям готов пойти по стопам принцессы Дианы

Принц Уильям собирается использовать в воспитании троих детей те же методы, что практиковала его мать, принцесса Диана. Она запомнилась британцам, как королевская особа, уделяющая огромное внимание подданным, нуждающимся в помощи. Диана посещала приюты для бездомных, больницы, детские дома, занималась волонтерством. А когда ее сыновья подросли, она начала брать мальчиков с собой в подобные поездки. Более того, подростком Уильям целую ночь провел на улице, так как хотел понять, что чувствуют бездомные люди.

Принц Уильям на днях признался, что до сих пор помнит свои впечатления. По его словам, очень важно не замалчивать проблему, а наглядно ее показать. После того, как это сделала Диана, в обществе начали происходить изменения, считает Уильям. В Британии появились благотворительные организации, чья работа направлена на помощь людям в нужде. Именно поэтому он готов пойти по стопам принцессы и посетить один из приютов вместе со своими детьми.