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Полный провал: Кейт Миддлтон и принца Уильям подняли на смех

24 июня 2022 11:05
Полный провал: Кейт Миддлтон и принца Уильям подняли на смех

Портрет королевской пары не оценили в Сети.

На днях Кейт Миддлтон и принцу Уильяму продемонстрировали их первый общий портрет. Художник Джейми Корет работал над картиной, используя технику масляной живописи. Пока творение автора находится в музее Фицуильяма, где его и увидела чета. Но уже в следующем году работа пополнит коллекцию Лондонской портретной галереи.

Принц Уильям на картине запечатлен в черном классическом костюме. А Кейт изображена в изумрудном платье — в этом наряде она посещала Ирландию два года назад. Несмотря на богатый опыт художника, в Сети его работу уже окрестили полным провалом. Больше всего претензий вызвал стиль портрета, который сделал картину похожей на обычный репортажный снимок с мероприятия.

Полный провал: Кейт Миддлтон и принца Уильям подняли на смех

«Пишу по фотографиям за 2400 рублей», — съязвили в Telegram-канале «Антиглянец».

Кроме того, вопросы возникли и к позе супругов на снимке, из-за которой пару подняли на смех. Герцоги Кембриджские казались неестественно расслабленными и смотрели в сторону, а Уильям даже небрежно отставил ногу. Поклонники пары уже подчеркнули, что семью можно было изобразить в более достойном образе.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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