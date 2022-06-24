Полный провал: Кейт Миддлтон и принца Уильям подняли на смех

На днях Кейт Миддлтон и принцу Уильяму продемонстрировали их первый общий портрет. Художник Джейми Корет работал над картиной, используя технику масляной живописи. Пока творение автора находится в музее Фицуильяма, где его и увидела чета. Но уже в следующем году работа пополнит коллекцию Лондонской портретной галереи.

Принц Уильям на картине запечатлен в черном классическом костюме. А Кейт изображена в изумрудном платье — в этом наряде она посещала Ирландию два года назад. Несмотря на богатый опыт художника, в Сети его работу уже окрестили полным провалом. Больше всего претензий вызвал стиль портрета, который сделал картину похожей на обычный репортажный снимок с мероприятия.

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Кроме того, вопросы возникли и к позе супругов на снимке, из-за которой пару подняли на смех. Герцоги Кембриджские казались неестественно расслабленными и смотрели в сторону, а Уильям даже небрежно отставил ногу. Поклонники пары уже подчеркнули, что семью можно было изобразить в более достойном образе.

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