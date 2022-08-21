«Полный мрак и безвкусица»: Шукшина подверглась насмешкам из-за квартиры

Мария Шукшина решилась отдать нуждающуюся в ремонте квартиру в руки профессионалов, что закончилось не восторженными вздохами публики, а насмешками. Все потому что риск дизайнера, по мнению пользователей Сети, себя не оправдал.

Разработкой интерьера занималась Гелена Захарова, которая предложила нестандартный проект с павлинами на стенах, зимним садом и «комнатой в комнате». Изображения птиц показались комментаторам лишними, а ход с «комнатой в комнате» — не оправдывающим вложения, ведь это оказалась просто часть помещения, отделенная плотными шторами.

«Это точно элегантностью назвать нельзя, полный мрак и безвкусица», «Как можно было допустить такую жуть. Диван, люстра, павлины, растения на обоях, стол, ковер — все не сочетается», «Нафталином пахнет», — высмеяли финальный результат недовольные.

Россияне поразились, что такой вычурный стиль предложили не Анастасии Волочковой, известной своей эксцентричностью, а Шукшиной, которая всегда производила на людей впечатление сдержанной и спокойной женщины.