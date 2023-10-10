«Полный лузер»: бывшие жены унизили лысого красавца из «Склифосовского»

Брутальная внешность Константина Соловьева обеспечила ему характерные роли в российских фильмах и сериалах. Зрители могут помнить его как Виктора Скворцова из «Литейного» или чиновника Хаева из «Склифосовского». Поклонницы восхищаются лысым красавцем, а вот избранницы о нем не такого высокого мнения.

Как оказалось, личная жизнь актера бьет ключом. К своим 49 годам он уже успел трижды развестись. Если в первом браке детей у Соловьева не было, то от второй супруги Евгении Ахременко появились двое сыновей. Когда мальчики были еще совсем маленькими, актер увлекся другой женщиной, танцовщицей Анастасией Лариной. Вскоре он ушел к ней от законной жены.

В этом браке Соловьев провел 10 лет и стал отцом двух дочек. При этом с сыновьями артист не поддерживал никаких отношений. А недавно звезда «Склифосовского» развелся и с Лариной.

И теперь бывшие жены объединились против него. Если ранее Ахременко практически не общалась с новой супругой Соловьева, то накануне развода женщины смогли найти общий язык и даже начали созваниваться.