«Полный лузер»: бывшие жены унизили лысого красавца из «Склифосовского»
Женщины оказались невысокого мнения о любимце зрителей.
Брутальная внешность Константина Соловьева обеспечила ему характерные роли в российских фильмах и сериалах. Зрители могут помнить его как Виктора Скворцова из «Литейного» или чиновника Хаева из «Склифосовского». Поклонницы восхищаются лысым красавцем, а вот избранницы о нем не такого высокого мнения.
Как оказалось, личная жизнь актера бьет ключом. К своим 49 годам он уже успел трижды развестись. Если в первом браке детей у Соловьева не было, то от второй супруги Евгении Ахременко появились двое сыновей. Когда мальчики были еще совсем маленькими, актер увлекся другой женщиной, танцовщицей Анастасией Лариной. Вскоре он ушел к ней от законной жены.
В этом браке Соловьев провел 10 лет и стал отцом двух дочек. При этом с сыновьями артист не поддерживал никаких отношений. А недавно звезда «Склифосовского» развелся и с Лариной.
И теперь бывшие жены объединились против него. Если ранее Ахременко практически не общалась с новой супругой Соловьева, то накануне развода женщины смогли найти общий язык и даже начали созваниваться.
«Анастасия мне сказала, что ушла от него, заявила, что он полный лузер, и мне повезло, что я не с ним», — призналась Евгения.