Полноватый неуклюжий увалень: почему над Мироновым издевались в детстве (фото)

Один из главных красавцев советского кинематографа, секс-символ и мечта миллионов девушек Андрей Миронов в детстве не пользовался популярностью. Он был пухлым, неуклюжим, неуверенным в себе и очень застенчивым.

Кроме того, будущий актер был очень интеллигентным мальчиком, а такие редко вызывают восторги у противоположного пола в юном возрасте. Не в пользу Андрея Миронова играло и то, что рядом с ним часто находился его брат по отцу Кирилл Ласкари, который был полной его противоположностью — задиристый и уверенный.

Именно его и предпочла первая любовь Андрея Миронова. Во время летнего отдыха ему понравилась соседка по даче, и мальчик даже пытался за ней наивно и неуклюже ухаживать. Однако красавица стала встречаться с Кириллом Ласкари. Когда парочка ходила на прогулки, Миронов следовал за ними и подглядывал. Тогда-то он и пообещал себе, что непременно добьется успеха и будет нравиться всем. Стоит отметить, Андрей Миронов сдержал слово.