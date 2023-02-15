Полностью отказалась от пластики: гляньте, как выглядит Изабель Юппер в 69 лет

Изабель Юппер запомнилась многим зрителям по главной роли в фильме Пола Верховена «Она». Актрисе удалось покорить публику несмотря на то, что в этой картине она снялась уже немолодой.

Когда проект вышел на экраны, знаменитости было 63 года. И тем не менее в кадре она выглядела великолепно. Важно, что актриса не последовала примеру многих своих коллег по цеху и не стала ложиться под нож пластического хирурга, благодаря чему и охранила свою уникальную красоту.

Артистка всегда принимала себя такой, какая она есть. По этой причине звезда решила стареть естественно и не прогадала. В свои 69 лет Юппер может дать фору любой 20-летней красотке.

После рождения троих детей Изабель по-прежнему остается стройной. Актриса доказала это, опубликовав в соцсетях снимки, на которых запечатлена в одном купальнике. Также она может похвастаться сияющей кожей лица и блестящими волосами.