«Полное право»: вероломный поступок дочери подкосил Проклову
После громких откровений знаменитость ушла в тень.
Обвинившая Олега Табакова во всех смертных грехах Елена Проклова стала жертвой предательства собственной дочери. О случившемся в семье актриса решила рассказать лишь спустя много лет после пережитого потрясения.
Оказалось, что еще много лет назад дочь Прокловой выставила матери ультиматум: на тот момент девочке было около 12 лет. Арина громко сообщила, что намерена съехать от звездной родительницы к бабушке и дедушке. Все услышанное буквально подкосило актрису: убитая горем исполнительница множества ролей рухнула в обморок.
«Она мне заявила, что будет жить с бабушкой и дедушкой. Так и сказала: «Я с тобой жить не хочу, и если будет суд, то я от тебя отрекусь. Я в 12 лет имею на это полное право». Я упала в обморок после этих слов», - рассказала Елена в программе «Секрет на миллион».