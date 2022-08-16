«Полное право»: вероломный поступок дочери подкосил Проклову

Обвинившая Олега Табакова во всех смертных грехах Елена Проклова стала жертвой предательства собственной дочери. О случившемся в семье актриса решила рассказать лишь спустя много лет после пережитого потрясения.

Оказалось, что еще много лет назад дочь Прокловой выставила матери ультиматум: на тот момент девочке было около 12 лет. Арина громко сообщила, что намерена съехать от звездной родительницы к бабушке и дедушке. Все услышанное буквально подкосило актрису: убитая горем исполнительница множества ролей рухнула в обморок.