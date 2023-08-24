Полное имя Кондулайнен способен выговорить только логопед: вот как оно звучит

Секс-символ 90-х Елена Кондулайнен может похвастаться насыщенной биографией. Любопытен даже факт ее происхождения.

Мало кто знает, что отец актрисы Вилхо Тутто Вилхо был ингерманландцем. Это народ, принадлежащий к финно-угорской группе. А настоящее имя артистки — Лемби Туттовилхо Контулайнен, то есть никакая она не Елена. Неудивительно, почему она выбрала псевдоним, ведь такую конструкцию выговорит не каждый.

Слава пришла к Кондулайнен в самый разгар перестройки. Актриса снималась в скандальных фильмах той эпохи, не стесняясь демонстрировать свое обнаженное тело. Лицезреть Елену Ивановну во всей красе можно в картинах «Сто дней до приказа», «Дафнис и Хлоя» и «Человек К.». Благодаря откровенным съемкам актриса получила негласное звание секс-символа перестройки.

Личная жизнь эффектной красавицы была бурной. Она четыре раза была замужем и родила двоих детей. Три года назад Кондулайнен перенесла инсульт. Сегодня за артисткой ухаживают ее наследники и коллеги.