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Киноафиша Статьи «Полнейшее фэнтези» и «редкостная халтура на коленке»: в новом сериале с Полухиным песни интереснее сюжета — за это спасибо Netflix

«Полнейшее фэнтези» и «редкостная халтура на коленке»: в новом сериале с Полухиным песни интереснее сюжета — за это спасибо Netflix

24 июня 2025 07:00
«Полнейшее фэнтези» и «редкостная халтура на коленке»: в новом сериале с Полухиным песни интереснее сюжета — за это спасибо Netflix

Если и включать, то фоном.

На Пятом канале стартовал «Опасный» — новый криминальный сериал с Кириллом Полухиным в роли майора Горбатова, по прозвищу Горбатый. Концепция с порога звучит бодро: полицейский, едва не вылетевший со службы, становится главой отдела, в который набирают бывших преступников. Напомнило «Отряд самоубийц» с отечественным вайбом, правда? Но за яркой завязкой — не всё так гладко.

Первые серии подают нам экспериментальное подразделение, куда входят вор, хакер, рэкетир и киллер — все со своим мрачным прошлым и внутренними демонами. Руководит ими Горбатов, человек, сам балансирующий между честью и выживанием. Только вот вместо напряжённого моралите — скоростной комикс с диалогами, написанными на коленке, где вместо глубины — набор штампов.

«Полнейшее фэнтези» и «редкостная халтура на коленке»: в новом сериале с Полухиным песни интереснее сюжета — за это спасибо Netflix

«Полнейшее фэнтези в плане сюжета и достоверности событий», — уточняет один из зрителей.

Реакция аудитории — максимальный разброс. Кто-то пишет о «редкостной халтуре» и «бледных актёрах», другие — напротив хвалят харизматичных персонажей и свежий актёрский состав из «проверенных лиц». В отзывах сериал называют фантастическим не по жанру, а по логике: события стремительны и малореалистичны, а диалоги — не то, чтобы натуральные.

«Редкостная халтура, примитивная, абсурдная, грубо слепленная впопыхах и на коленке. Насколько интересно смотрелись Агеев с Полухиным в “Реализации”, настолько здесь бледные и потерянные», — пишут россияне.

Зато хвалят музыку. Русская версия «Bella Ciao», песни, завирусившейся в «Бумажном доме» от Netflix, в исполнении Антона Кокина неожиданно зацепила зрителей сильнее, чем сама история. Саундтрек получился атмосферным — и это, увы, главное, что запоминается после четырёх серий.«Полнейшее фэнтези» и «редкостная халтура на коленке»: в новом сериале с Полухиным песни интереснее сюжета — за это спасибо Netflix

«Опасный» не требует вдумчивого просмотра, не грузит и не держит в постоянном напряжении. Это сериал для фона, где сюжет скачет, как будто боится быть скучным, но забывает быть внятным.

Ранее мы писали: Этот сериал НТВ и Premier с Жарковым превзойдет даже «Первый отдел»: «Игра на выживание» вернется на экраны

Фото: Кадр из сериала «Опасный»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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