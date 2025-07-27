«Полнейшее безумие»: Николай Костер-Вальдау был уверен в провале «Игры престолов» (и готовился умереть уже в 3 сезоне)

Сценарий актеру понравился сразу, но в успехе он сомневался до последнего.

Николай Костер-Вальдау сегодня празднует 55-летие — до сих пор не верится, что наш Джейме совсем скоро разменяет седьмой десяткой. А между тем, сам актер до последнего сомневался, что его Ланнистера полюбят зрители. Да и «Игру престолов» — тоже.

В старом интервью RT Костер-Вальдау честно признавался:

«Прочитав сценарий, я подумал, что это отличная история, но отработать её в формате телесериала — полнейшее безумие. Я ошибался».

Скромно так сказал, будто речь идёт не о сериале, который стал крупнейшим феноменом в медиа XXI века, а о пробной съёмке рекламы пива.

Он не верил и предвкушал провал, но всё равно пошёл в бой — и оказался в первом ряду. Роль Джейме Ланнистера актёру предложили после первой же пробы.

«Мне сказали, что если нам повезёт, то я буду обеспечен работой как минимум на три года. И всё завертелось», — вспоминал он, и, простите за спойлер: повезло.

Сценарий он, конечно, запомнил: секс с сестрой и покушение на ребенка с первой сцены — типичная заявка на героя, к которому невозможно привыкнуть и которого зрители наверняка не полюбят. Но именно эта дерзость, позволившая ему прожить дольше трех сезонов, и покорила актера.

«Джейме — невероятно интересный персонаж», — говорил он, и в этом тоже не ошибся.

С годами Костер-Вальдау всё глубже вживался в роль и со все меньшим удивлением наблюдал, как из задиры-социопата его герой превращается в одного из самых многослойных и любимых зрителями персонажей шоу. На старте съемок о таком успехе он мог только мечтать.

С юбилеем, сир Джейме! Спасибо за Вашу службу.

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