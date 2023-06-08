Полная противоположность: сестра Юлии Высоцкой произвела фурор в Сети

Персона Юлии Высоцкой давно приковывает к себе внимание. Общественность интересует ее кулинарная деятельность и личная жизнь. Оказывается, у Юлии есть младшая сестра по матери, которая очень похожа на Высоцкую.

Инна Войтова не любит появляться на публике. Также она редко видится с сестрой, да и совместных фотографий у них почти нет. Несмотря на это, у Инны и Юлии теплые отношения, ведь у них много общих интересов.

Сестра Высоцкой тоже обожает спорт и кулинарию. Недавно в своих соцсетях Инна поделилась снимком, где она хвастается испеченными пирожками. Изделия выглядели вкусно и аппетитно. Подписчики пришли в восторг от фотографии Инны.

По красоте она ничуть не уступает своей известной сестре, да еще и является отменной хозяйкой. Интернет-пользователи убедились, что у Войтовой, в отличие от Юлии, нет проблем с готовкой.

Дело в том, что кулинарные способности Высоцкой вызывают у публики много вопросов. Как-то актриса передержала помидоры в духовке и превратила их буквально в угли. Но ведущая не растерялась и сказала, что так и должно быть. Ее сестра, к счастью, полная противоположность Высоцкой в этом вопросе.