Полная противоположность Саши: Таня уже много лет в браке с этим завидным мужчиной (фото)

Валентина Рубцова уже срослась с ролью Тани из ситкомов «Универ» и «СашаТаня». Для россиян она типичная жена типичного мужа, которого сыграл Андрей Гайдулян. Но в реальной жизни коллеги по цеху вовсе не пара.

Отношения между ними близкие и доверительные, но все же далеко не романтичные. Можно предположить, что партнер по съемочной площадке не во вкусе звезды. Свое счастье она нашла с мужчиной, который является полной противоположностью Саше.

Артистка создала семью с Артуром Мартиросяном. С ним звезду познакомил солист «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов. Возлюбленные узаконили отношения в 2009 году, а спустя два года стали родителями. У супругов родилась дочь София.

Рубцова нечасто откровенничает о личном, но тем не менее в Сети можно увидеть ее совместные фотографии с избранником. И многие фанаты считают, что знаменитости повезло отхватить завидного мачо. В отличие от экранного, ее реальный муж не страдает от лишнего веса и производит впечатление истинного брутала.