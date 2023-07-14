Полная противоположность Королевой: вы и не знали, а у Тарзана есть бывшая жена

В первый раз в ЗАГС знаменитость отправился в 22 года.

Сергей Глушко известен публике как эпатажный стриптизер и муж Наташи Королевой. Долгие годы супруги признаются одной из самых эффектных пар шоу-бизнеса. При этом мало кто догадывается, какая жизнь складывалась у артиста до встречи с Королевой.

Как оказалось, юность Глушко провел в Архангельской области. Его отец был военным, поэтому Сергей решил пойти по его стопам и попал на службу на космодром. И там познакомился с Еленой Переведенцевой, своей коллегой.

Елена не сразу отреагировала на ухаживания молодого офицера, но все же поддалась эффектным жестом. А в 1992 году они сыграли свадьбу.

Первое время жизнь пары была беззаботной и полной романтики. Они обустраивали совместную квартиру и мечтали о будущем. Но Елене хотелось большего, а Глушко со скромной зарплатой офицера не мог этого позволить. И недовольство копилось все сильнее.

В итоге они решили развестись. Квартиру Глушко оставил бывшей жене, а сам отправился в Москву. Там он начинал с работы охранником, но со временем попал в шоу-бизнес и построил успешную карьеру. Елена же нашла счастье только в третьем браке. Вместе с избранником она воспитывает дочь и уже не вспоминает о бывшем избраннике.