Полная противоположность Королевой: раскрыто, как выглядит первая жена Тарзана

Одна из самых известных пар российского шоу-бизнеса вместе уже больше 20 лет. За это время про отношения Наташи Королевой и звездного стриптизера было написано многое. Но мало кто знает, что всего за несколько лет до их свадьбы артист уже был женат.

Его предыдущая супруга наглядно показывает, как менялись типажи артиста в разное время. Наташа Королева — жгучая брюнетка и любительница эпатажа, воспитавшая целое поколение на своих песнях. А первая жена Елена Переведенцева — скромная учительница лицея с белокурыми волосами.

Брак с Тарзаном Переведенцева зарегистрировала в 1992 году и сейчас вспоминает мужчину как очень заботливого мужа, который временами баловал ее ужинами собственного приготовления. Впрочем, совместная жизнь у пары не сложилась, и танцор уехал покорять Москву. Бывшие возлюбленные не говорят о точной причине расставания, но намекают, что разрыв произошел из-за финансовых трудностей и неспособности стриптизера найти высокооплачиваемую работу в 90-е.

Известно, что после расставания Тарзан оставил своей бывшей квартиру, а она всего через месяц после его отъезда нашла себе нового мужа. Правда, вскоре женщина снова развелась ― сегодня она замужем уже в третий раз и воспитывает ребенка.