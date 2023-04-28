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Полная противоположность: как выглядел брат Есенина, о котором поэт не знал до 20 лет

28 апреля 2023 15:15
Полная противоположность: как выглядел брат Есенина, о котором поэт не знал до 20 лет

Жизнь родственника литературной звезды точно нельзя назвать легкой.

Сергей Есенин вырос в весьма необычной для своего времени семье. Когда будущий поэт был еще маленьким мальчиком, его родители начали жить отдельно друг от друга, а в 20 лет он узнал о существовании тайного брата Саши.

Сергей не остался в восторге от неожиданной новости. Он совершенно не хотел знакомиться с родственником, а его отец активно выступал против внебрачного сына своей жены. В итоге Александр не получил никакого образования и большую часть жизни проработал на железной дороге.

Отличался Саша от своего брата не только судьбой, но и внешностью. Он был совершенно не похож на знаменитого поэта, мог похвастаться крупным телосложением и носил короткую стрижку.

Отношения братьям так и не удалось наладить. Они виделись крайне редко, но после смерти поэта Саша помогал его семье и заботился об их общей матери.

Полная противоположность: как выглядел брат Есенина, о котором поэт не знал до 20 лет
Фото: Legion-Media, официальный сайт о Сергее Есенине
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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