Полная противоположность: как выглядел брат Есенина, о котором поэт не знал до 20 лет

Сергей Есенин вырос в весьма необычной для своего времени семье. Когда будущий поэт был еще маленьким мальчиком, его родители начали жить отдельно друг от друга, а в 20 лет он узнал о существовании тайного брата Саши.

Сергей не остался в восторге от неожиданной новости. Он совершенно не хотел знакомиться с родственником, а его отец активно выступал против внебрачного сына своей жены. В итоге Александр не получил никакого образования и большую часть жизни проработал на железной дороге.

Отличался Саша от своего брата не только судьбой, но и внешностью. Он был совершенно не похож на знаменитого поэта, мог похвастаться крупным телосложением и носил короткую стрижку.

Отношения братьям так и не удалось наладить. Они виделись крайне редко, но после смерти поэта Саша помогал его семье и заботился об их общей матери.