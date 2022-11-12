Полная, некрасивая и грязнуля: вы ужаснетесь, узнав правду о внешности реальной Хюррем (фото)

В гареме были совсем другие стандарты.

В сериале «Великолепный век» Хюррем-султан сыграла красавица с немецкими корнями Мерьем Узерли, однако облик реальный Хюррем был далек от ее привлекательного сериального образа.

Каноническим изображением Хюррем-султан считается портрет кисти великого художника Тициана. На нем Хасеки предстала светловолосой женщиной с мягкими и приятными чертами лица.

Однако сама картина была написана уже после кончины госпожи – и предположительно, Тициану позировала его собственная дочь.

В настоящий момент нет ни одного достоверного изображения Хюррем, зато есть словесное описание ее портрета. Венецианский посол описывал султаншу как полную женщину невысокого роста, с заплывшими чертами лица и крупным носом. У Хюррем-султана были небольшие глубоко посаженные глаза и тонкие губы. Также Хюррем любила поесть – и на ее лице часто оставались остатки всевозможных лакомств.