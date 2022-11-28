Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)

Певица МакSим поддерживает тесную связь со своими поклонниками, охотно рассказывая им о важных событиях своей творческой жизни. Изредка певица показывает фанатам и своих родных — чаще всего дочерей Александру и Марию.

Однако недавно исполнительница решила опубликовать в социальных сетях необычный пост. Звезда выложила совместное фото со своей матерью Светланой Викторовной Максимовой. Артистка трогательно поздравила родительницу с Днем матери, назвав ее самой любящей, внимательной, красивой и ласковой.

Интернет-пользователи присоединились к поздравлению и не упустили возможности обсудить внешность мамы МакSим, которая никого не оставит равнодушным. Многие отметили, что Светлана Викторовна невероятно красива. При этом не обошлось без сравнений со звездой экрана: некоторые подписчики пришли к выводу о том, что Максимова — копия известной актрисы.