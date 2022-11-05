Полная копия отца: внебрачный сын Игоря Крутого стал настоящим красавцем (фото)

Несколько лет назад стало известно о взрослом внебрачном сыне композитора Игоря Крутого. Крутой увиделся с молодым человеком лишь после того, как тест ДНК подтвердил их родство.

Новоявленного наследника зовут Яков. Его матери уже давно нет в живых – женщина тяжело болела и скончалась несколько лет назад. У Якова остался отец Сергей Мирошников, который все это время был уверен, что воспитывает родного сына.

Однако бывших родственников разделил конфликт из-за квартирного вопроса.

Тем временем Яков взял фамилию своего настоящего отца и теперь активно налаживает связь со звездной семьей. Известно, что молодой человек занимается боксом, а также то, что у него есть маленький сын.