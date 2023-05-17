Полная и лысая: как за четыре года недуг изменил Заворотнюк

Преданные поклонники Анастасии Заворотнюк не теряют надежды на то, что актриса вернется на большие экраны. С 2019 года знаменитость борется с глиобластомой, из-за чего больше не снимается в кино и не выходит в свет.

Врачи наперебой твердят, что смертельная болезнь артистки неизлечима, поэтому в лучшем случае можно говорить лишь о длительном периоде ремиссии. К тому же фанатам стоит забыть, какой привлекательной прежде была «прекрасная няня». За четыре года Заворотнюк сильно изменилась внешне. Некогда эффектная брюнетка набрала лишние килограммы и лишилась пышной шевелюры. И прежней она никогда не будет.

Об этом поведал журналистам врач-онколог Евгений Черемушкин. Специалист отметил, что актриса нуждается в длительном и системном восстановлении внутренних органов. Многое зависит от того, насколько повреждены клетки, отвечающие за регенерацию тканей. «Какие-то следы можно убрать, а какие-то — на всю жизнь», — подытожил врач в беседе с порталом BLITZ Style.