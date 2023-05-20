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Киноафиша Статьи Полная безнадежность: почему россияне отказываются смотреть кино с Юлией Пересильд

Полная безнадежность: почему россияне отказываются смотреть кино с Юлией Пересильд

20 мая 2023 09:00
Полная безнадежность: почему россияне отказываются смотреть кино с Юлией Пересильд

Не помогла даже игра талантливых актеров.

Принято считать, что пугающие стереотипы о реалиях российской жизни поддерживают лишь создатели иностранных фильмов. Однако и некоторые отечественные режиссеры готовы использовать в своих картинах странные клише.

Так сделала Екатерина Шагалова в драме «Однажды в провинции». Дело происходит в маленьком глухом городке, жители которого постоянно пьют алкоголь. При просмотре чувствуются атмосфера безнадежности и депрессивности. К тому же кинокартину не спасла и игра талантливых актеров. Ведущие роли достались Александру Голубеву, Юлии Пересильд и Эльвире Болговой. Но даже они не повлияли на мнение зрителей.

Полная безнадежность: почему россияне отказываются смотреть кино с Юлией Пересильд

«Безнадега! Досматривать не буду», «Фильм не понравился. Антисоциальное кино без ума и без души», «После просмотра остался тяжелый осадок. Слишком демонстративно и преувеличенно», — возмутились в Сети.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Однажды в провинции», 2008
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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