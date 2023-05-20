Полная безнадежность: почему россияне отказываются смотреть кино с Юлией Пересильд

Принято считать, что пугающие стереотипы о реалиях российской жизни поддерживают лишь создатели иностранных фильмов. Однако и некоторые отечественные режиссеры готовы использовать в своих картинах странные клише.

Так сделала Екатерина Шагалова в драме «Однажды в провинции». Дело происходит в маленьком глухом городке, жители которого постоянно пьют алкоголь. При просмотре чувствуются атмосфера безнадежности и депрессивности. К тому же кинокартину не спасла и игра талантливых актеров. Ведущие роли достались Александру Голубеву, Юлии Пересильд и Эльвире Болговой. Но даже они не повлияли на мнение зрителей.