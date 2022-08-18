Полмиллиона на кону: дочь Лепса вынуждена обратиться в полицию

Старшая дочь Григория Лепса попала в неприятную ситуацию. Ее обманул мошенник, пообещав под заказ изготовить кухню. 37-летняя Инга еще в прошлом году по рекомендации обратилась к мебельщику с просьбой о кухонном гарнитуре для своей квартиры в центре столицы. Мастер попросил большую часть суммы в качестве предоплаты и, получив от Инги полмиллиона рублей, перестал выходить на связь.

Когда ей все-таки удалось дозвониться до работника, он оправдался тем, что поставки материалов из Германии сильно задержались. Так продолжалось целый год, и, наконец, на днях дочь Лепса обратилась в полицию.

Если в ходе расследования вина мастера будет доказана, то ему может грозить даже тюремный срок, передает «Комсомольская правда». Инга пока не дает никаких комментариев по данному делу, на кону которого 500 тысяч рублей. А пользователи Сети надеются, что до суда наследница артиста все-таки не дойдет, а недобросовестный работник согласится уладить дело мирным путем.