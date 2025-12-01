Полмиллиарда долларов всего за пару дней: свежий мульт собрал в прокате больше обоих «Аватаров» – и премьера в России уже на носу

Казалось бы, с кассовыми сборами «Аватара» мало что может сравниться. Первая часть в 2009‑м стартовала с $241,6 млн за уик‑энд, а «Путь воды» в 2022‑м и вовсе вырвал $435 млн за те же дни – цифры, от которых у прокатчиков захватывает дух. Но вот на горизонте появился «Зверополис 2».

Мульт совершил то, что мало кто ожидал: за первые выходные собрал $556 млн по всему миру. И если вам кажется, что это показатель уровня «ну, норм» – не совсем. Разберемся по пунктам.

Это четвертый по величине мировой дебют в истории (после «Мстителей: Финал», «Мстителей: Война бесконечности» и «Человека‑паука: Нет пути домой»). А среди анимационных проектов – абсолютный рекорд: ни один другой мультик не открывал прокат столь мощно.

Сейчас сиквел уверенно идет к $1 млрд – и, скорее всего, станет вторым фильмом 2025 года, кто возьмет эту планку (после «Лило и Стич» в мае).

Для Disney, кстати, это не случайная победа – это долгожданный триумф после череды неудач.

Если «Фантастическая четверка: Первые шаги», «Элио» от Pixar, «Трон: Арес» и байопик про Спригстина не оправдали ожиданий, то «Зверополис 2» вернул студии уверенность: он не ограничился кассовым успехом, а оживил кинотеатры в сложный для индустрии сезон.

А еще – рекорды по странам, да.

В Китае мультфильм стал вторым по сборам среди неместных релизов (после «Мстителей: Финал»), а в США занял второе место по сборам на День благодарения (после «Моаны 2»). И даже по отдельным дням: $104 млн в субботу – лучший однодневный результат для фильма с рейтингом PG.

Так что да: «Аватар» по‑прежнему гигант. Но «Зверополис 2» показал, что анимация способна не то, что не уступать блокбастерам, но и задавать новые стандарты.

