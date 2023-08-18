Полищук стеснялась показывать детское фото, ведь считала себя страшненькой (редкий кадр)

Любовь Полищук называли русской Софи Лорен. Когда привлекательная актриса появлялась на экране, от нее было невозможно отвести взгляд.

Но артистка о себе и о своей внешности придерживалась невысокого мнения. Звезда считала себя страшненькой, а особенно в детстве. По этой причине она стеснялась показывать кому бы то ни было фотографии, на которых запечатлена маленькой девочкой.

Будущая народная артистка проявляла интерес к творчеству и всегда мечтала о миллионах поклонников и оглушительной славе, но была уверена, что с такими данными делать в кино или на сцене ей нечего. Например, знаменитости не нравилась ее худоба. Но еще больше ее раздражали кривые ноги. Полищук даже перевязывала их скалкой, чтобы сделать ровнее.

К счастью, тяга к искусству оказалась сильнее комплексов. С годами очаровательная Любовь Григорьевна обрела уверенность в себе и получила все, к чему когда-то стремилась.