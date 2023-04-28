Полищук снялась в самом непристойном фильме СССР: цензоры едва пережили показ

Об этой роли уже никто не вспомнит.

Рубеж 80-х и 90-х стал пиром для многих режиссеров. В этот переломный период начали снимать самое диковинное кино, от которого у цензоров появлялась седина.

Одним из таких фильмов стала картина 1990 года «Сэнит Зон» с Любовью Полищук в главной роли. Сюжет разворачивается в провинциальном городе, где проходило важное мероприятие. Были приглашены иностранцы, и по этому случаю испекли десять караваев. Однако внезапно обнаружился одиннадцатый хлеб, что навело на мысли о заложенной в нем бомбе.

Режиссер Ефим Гальперин сделал своеобразную сатиру на чиновничий аппарат. Во время предпросмотра на худсовете зрители высшего эшелона почти не реагировали и сохранили каменные лица до конца. Но было видно, что испытание им дается с трудом.

Цензоры оказались бессильны, ведь теперь они не могли запрещать фильмы. Они лишь могли не дать прокатное удостоверение из-за изначального непристойного названия, но режиссер сменил его на «Сэнит Зон», что устроило худсовет.

Полищук предстала в образе суровой чиновницы с пышными формами. Об этой роли актрисы сегодня мало кто вспомнит, ведь фильм был забыт много лет назад. Даже современному зрителю картина покажется воплощением пошлости и непристойности.