Полиция уже разбирается: певец SHAMAN оказался в центре некрасивого скандала

Репутация певца SHAMAN рискует серьезно пострадать. Музыкант невольно оказался втянут в некрасивую историю, отмываться от которой ему придется еще долго.

Главной героиней громкого скандала стала модель из Москвы, 36-летняя Мария. Увидев объявление о съемках клипа артиста, красавица не захотела упускать свой шанс. Она отправила организаторам портфолио и вскоре получила приглашение на главную роль.

Марии предложили пройти еще один отбор и заплатить 700 рублей за аренду костюма. Такие условия устроили модель. Она перевела деньги, а затем по видеозвонку связалась с организаторами кастинга. Незнакомые мужчина и женщина попросили красавицу принять несколько поз, а затем оборвали связь.

Впоследствии Марии пришло сообщение, где говорило о том, что либо она платит деньги, либо ее снимки станут достоянием широкой общественности. Все пошло не по сценарию мошенников.

Мария написала заявление, и полиция уже разбирается в материалах дела. Как пишет Telegram-канал BAZA, вероятнее всего, модель хотела засветиться в клипе звезды на песню «Мед», где он предстал перед публикой в роли жениха с сотней невест.