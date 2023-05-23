Полиция безуспешно искала американку 42 года: вот где она скрывалась

Семейная жизнь Роберта и Флоры Стивенс закончилась летом 1975 года. Мужчина отвез супругу на прием в больницу, а после благополучно отправился по своим делам. Это был последний раз, когда он видел свою жену.

Спустя пару дней к поискам пропавшей подключилась полиция. И первым подозреваемым стал несчастный американец. Однако расследование зашло в тупик, поскольку он действительно был ни при чем. А через несколько лет Роберт скончался, и не осталось ни одного человека, который мог контролировать, как ведется дело о пропаже Флоры. Лишь спустя 42 года полицейские все же смогли приблизиться к разгадке этого происшествия.

В одном из штатов нашли захоронение женщин, и эксперты подумали, что один из скелетов может принадлежать пропавшей супруге Стивенса. Сотрудники правоохранительных органов решили все же отправить запрос в базу социального страхования. И они с удивлением узнали, что Флора жива! Долгие годы она находилась в приюте из-за развившегося слабоумия. А затем в доме престарелых, который располагался в соседнем городе. И все же ее не могли найти.