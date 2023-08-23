Полицейские выгнали блогершу из самолета: такое может случиться с каждым, и вот почему

Звезда социальных сетей Рэй Лин Ховард нередко оказывается на борту самолета. Девушка активно путешествует, но ее недавняя поездка закончилась большим скандалом.

Так, для путешествия знаменитость выбрала короткий топ, который открывал ее фигуру, и велосипедные шорты. В таком виде она поднялась по трапу, но бортпроводники попросили ее прикрыться.

Однако Рэй не собиралась менять образ, поэтому наотрез отказалась прикрываться. В итоге после нескольких замечаний пилоты приняли решение посадить самолет и высадить девушку, аргументируя это тем, что она нарушает дресс-код и смущает пассажиров.

Поведение авиакомпании шокировало Рэй. В своих социальных сетях она во всех подробностях рассказала о произошедшем. А после призналась, что решила отправиться к пластическому хирургу, чтобы тот убрал лишние килограммы и исправил ее фигуру, вид которой привлек внимание бортпроводников и других пассажиров.